Réveillon de Noël à Solenca NOGARO Nogaro

Le Cabaret du Réveillon de Noël.
Laissez-vous emporter par la magie du Cabaret du Réveillon !
Une soirée exceptionnelle où gastronomie et spectacle se rencontrent dans une ambiance festive et raffinée.
️ Menu
Amuse-bouches cappuccino de potimarron à l’Armagnac, sablé au magret fumé
Entrée pressé de foie gras du Gers et effiloché de confit, gelée au vin de Madiran
Plat filet de canette des Landes, réduction au miel de bruyère et épices douces
Accord fromager duo de fromages fermiers, confiture de figue et pain aux fruits secs
Dessert bûche gasconne revisitée à la farine de châtaigne et au Floc de Gascogne
️ 75 € par personne hors boissons, service compris
NOGARO 984 Avenue de Daniate Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 09 08 info@solenca.com
English :
Christmas Eve Cabaret.
Let yourself be carried away by the magic of the Christmas Eve Cabaret!
An exceptional evening where gastronomy and show meet in a festive and refined atmosphere.
?? Menu
Amuse-bouches: cappuccino of pumpkin with Armagnac, sablé with smoked duck breast
Appetizer: Gers foie gras pressé and confit effiloché, Madiran wine jelly
Main course: Landes duck filet, heather honey and sweet spice reduction
Cheese pairing: duo of farmhouse cheeses, fig jam and dried fruit bread
Dessert: Gascon log revisited with chestnut flour and Floc de Gascogne
?? 75 ? per person ? drinks not included, service included
