Réveillon de Noël à Solenca NOGARO Nogaro

Réveillon de Noël à Solenca

NOGARO 984 Avenue de Daniate Nogaro Gers

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 20:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Le Cabaret du Réveillon de Noël.

Laissez-vous emporter par la magie du Cabaret du Réveillon !

Une soirée exceptionnelle où gastronomie et spectacle se rencontrent dans une ambiance festive et raffinée.

️ Menu

Amuse-bouches cappuccino de potimarron à l’Armagnac, sablé au magret fumé

Entrée pressé de foie gras du Gers et effiloché de confit, gelée au vin de Madiran

Plat filet de canette des Landes, réduction au miel de bruyère et épices douces

Accord fromager duo de fromages fermiers, confiture de figue et pain aux fruits secs

Dessert bûche gasconne revisitée à la farine de châtaigne et au Floc de Gascogne

️ 75 € par personne hors boissons, service compris

.

NOGARO 984 Avenue de Daniate Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 09 08 info@solenca.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas Eve Cabaret.

Let yourself be carried away by the magic of the Christmas Eve Cabaret!

An exceptional evening where gastronomy and show meet in a festive and refined atmosphere.

?? Menu

Amuse-bouches: cappuccino of pumpkin with Armagnac, sablé with smoked duck breast

Appetizer: Gers foie gras pressé and confit effiloché, Madiran wine jelly

Main course: Landes duck filet, heather honey and sweet spice reduction

Cheese pairing: duo of farmhouse cheeses, fig jam and dried fruit bread

Dessert: Gascon log revisited with chestnut flour and Floc de Gascogne

?? 75 ? per person ? drinks not included, service included

L’événement Réveillon de Noël à Solenca Nogaro a été mis à jour le 2025-12-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65