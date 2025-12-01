REVEILLON DE NOËL AU CABARET LA VENUS CABARET LA VENUS Toulouse

REVEILLON DE NOËL AU CABARET LA VENUS

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 79 – 79 – 156 EUR

Début : 2025-12-24 20:00:00

2025-12-24

Vivez la magie de Noël au Cabaret la Vénus avec la nouvelle revue Amazones !

Une soirée familiale, une ambiance chaleureuse et conviviale et un show qui va vous émerveiller. À minuit le père Noël sera sur scène pour remettre un petit cadeau aux enfants. (Si vous avez un cadeau personnel, merci de le remettre avant le début du spectacle).

Voici le déroulé de cette soirée féerique

– Ouverture des portes 20h à 20h30

– Repas animé 20h45 (3 menus au choix)

– Spectacle 22h45

– Minuit Père noël

Il est préférable de réserver le plus tôt possible.

Afin d’éviter l’attente à la caisse merci d’effectuer le paiement complet à la réservation. 79 .

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 38 85 lavenus@free.fr

English :

Experience the magic of Christmas at Cabaret la Vénus with the new Amazones revue!

