Réveillon de Noël au Duchet village vacances Le Duchet Nanchez

village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura

Début : 2025-12-24 19:30:00

fin : 2025-12-24 22:30:00

2025-12-24

Découvrez le menu qui vous est réservé…

Apéritif maison

Entrée

Gratin d’écrevisses au vin Jaune & vin blanc

Plat

Ballotine de chapon truffée, panier de légumes de saison & vin rouge

Fromage

brie façon mendiant

Dessert

Assortiment de bûches de Noël. .

village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

