Réveillon de Noël au Duchet village vacances Le Duchet Nanchez

village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura
Début : 2025-12-24 19:30:00
fin : 2025-12-24 22:30:00
2025-12-24
Découvrez le menu qui vous est réservé…
Apéritif maison
Entrée
Gratin d’écrevisses au vin Jaune & vin blanc
Plat
Ballotine de chapon truffée, panier de légumes de saison & vin rouge
Fromage
brie façon mendiant
Dessert
Assortiment de bûches de Noël. .
village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
