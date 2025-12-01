Réveillon de Noël avec Toutes des Déesses

26 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 22:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Venez profiter d’un repas partagé lors du réveillon de Noël avec l’association Toutes des déesses .

Réservation obligatoire avant le 19 décembre. .

26 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 76 67

English : Réveillon de Noël avec Toutes des Déesses

L’événement Réveillon de Noël avec Toutes des Déesses Ornans a été mis à jour le 2025-12-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON