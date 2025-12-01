Réveillon de Noël avec Toutes des Déesses Ornans
26 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24 22:00:00
2025-12-24
Venez profiter d’un repas partagé lors du réveillon de Noël avec l’association Toutes des déesses .
Réservation obligatoire avant le 19 décembre. .
26 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 76 67
