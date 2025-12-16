Réveillon de Noël chez Coquette La Crevette Restaurant Coquette La Crevette Tosse

Réveillon de Noël chez Coquette La Crevette

Restaurant Coquette La Crevette 44 Avenue du Général de Gaulle Tosse Landes

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Le Noël que vous n’attendiez pas !

Vous êtes seul(e) ou loin de chez vous pour les fêtes ? Venez vivre la magie de Noël Chez Coquette la Crevette ! Venez- vous joindre à nous pour une soirée dédiée à la convivialité, au partage et aux papilles !

Pour 65€ (hors boissons), profitez d’une ambiance et de

– Gourmandise à partager Nos fameuses planches gourmandes pensées tout exprès pour cette soirée avec plateaux d’huîtres et de crevettes ! (menu complet sur demande).

– Rencontres Une grande tablée pour tisser des liens.

– Fête ambiance musicale et festive garantie ! .

Restaurant Coquette La Crevette 44 Avenue du Général de Gaulle Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 77 13 39 coquettelacrevette@gmail.com

English : Réveillon de Noël chez Coquette La Crevette

The Christmas you never expected!

Are you alone or away from home for the holidays? Come and experience the magic of Christmas at Chez Coquette la Crevette! Come and join us for an evening dedicated to conviviality, sharing and taste buds!

