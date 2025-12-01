Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie Tours
Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie
9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire
Tarif : 115 – 115 – EUR
Début : Mercredi 2025-12-24 19:30:00
fin : 2025-12-24 02:00:00
Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret !
9 Rue du Docteur Herpin Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 39 12 11 contact@chez-nello.fr
English :
Christmas Eve. Evening meal, show and entertainment with the Elves and Mothers Christmas of the Cabaret !
German :
Heiligabend und Weihnachten. Abendliches Essen, Show und Unterhaltung mit den Wichteln und Weihnachtsfrauen des Kabaretts!
Italiano :
Vigilia di Natale. Cena, spettacolo e intrattenimento con gli Elfi e le Mamme Natale del Cabaret!
Espanol :
Nochebuena. ¡Cena, espectáculo y entretenimiento con los Duendes y Madres Navideñas del Cabaret !
