Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie Tours

Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie

9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire

Tarif : 115 – 115 – EUR

115

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-24 19:30:00

fin : 2025-12-24 02:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret !

9 Rue du Docteur Herpin Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 39 12 11 contact@chez-nello.fr

English :

Christmas Eve. Evening meal, show and entertainment with the Elves and Mothers Christmas of the Cabaret !

German :

Heiligabend und Weihnachten. Abendliches Essen, Show und Unterhaltung mit den Wichteln und Weihnachtsfrauen des Kabaretts!

Italiano :

Vigilia di Natale. Cena, spettacolo e intrattenimento con gli Elfi e le Mamme Natale del Cabaret!

Espanol :

Nochebuena. ¡Cena, espectáculo y entretenimiento con los Duendes y Madres Navideñas del Cabaret !

