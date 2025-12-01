Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie Tours

Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie

Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie Tours mercredi 24 décembre 2025.

Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie

9 Rue du Docteur Herpin Tours Indre-et-Loire

Tarif : 115 – 115 – EUR
115
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 19:30:00
fin : 2025-12-24 02:00:00

Date(s) :
2025-12-24

Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret !
Réveillon de Noël. Soirée repas, spectacle et animation avec les Lutins et Mères Noël du Cabaret ! 115  .

9 Rue du Docteur Herpin Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 39 12 11  contact@chez-nello.fr

English :

Christmas Eve. Evening meal, show and entertainment with the Elves and Mothers Christmas of the Cabaret !

German :

Heiligabend und Weihnachten. Abendliches Essen, Show und Unterhaltung mit den Wichteln und Weihnachtsfrauen des Kabaretts!

Italiano :

Vigilia di Natale. Cena, spettacolo e intrattenimento con gli Elfi e le Mamme Natale del Cabaret!

Espanol :

Nochebuena. ¡Cena, espectáculo y entretenimiento con los Duendes y Madres Navideñas del Cabaret !

L’événement Réveillon de Noël Chez Nello La Belle Vie Tours a été mis à jour le 2025-11-21 par Tours Val de Loire Tourisme