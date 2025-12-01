Réveillon de Noël Extravagance Notre-Dame-d’Oé
Réveillon de Noël Extravagance Notre-Dame-d’Oé mercredi 24 décembre 2025.
Réveillon de Noël Extravagance
17 Rue René Cassin Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire
Tarif : 150 – 150 – EUR
150
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-24 20:00:00
fin : 2025-12-24 02:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Le cabaret incontournable du centre de la France !
La soirée débutera à 19h30 par un diner réalisé dans le respect des la gastronomie française. Puis à 22h30 début de la revue Euphoria.
Le cabaret incontournable du centre de la France !
La soirée débutera à 19h30 par un diner réalisé dans le respect des la gastronomie française. Puis à 22h30 début de la revue Euphoria. 150 .
17 Rue René Cassin Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 86 01 57 contact@extravagance.fr
English :
The cabaret not to be missed in central France!
The evening kicks off at 7:30pm with a dinner prepared with French gastronomy in mind. Then at 10:30pm, the Euphoria revue begins.
German :
Das unumgängliche Kabarett in Zentralfrankreich!
Der Abend beginnt um 19:30 Uhr mit einem Dinner, das nach den Regeln der französischen Gastronomie zubereitet wird. Danach beginnt um 22:30 Uhr die Euphoria-Revue.
Italiano :
Il cabaret da non perdere nel centro della Francia!
La serata inizia alle 19.30 con una cena preparata nel rispetto della gastronomia francese. Poi, alle 22.30, inizia lo spettacolo Euphoria.
Espanol :
¡El cabaret ineludible del centro de Francia!
La velada comienza a las 19.30 h con una cena preparada según los cánones de la gastronomía francesa. A continuación, a las 22.30 h, comienza la revista Euphoria.
L’événement Réveillon de Noël Extravagance Notre-Dame-d’Oé a été mis à jour le 2025-11-22 par Tours Val de Loire Tourisme