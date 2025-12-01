Réveillon de Noël Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga Perros-Guirec

Réveillon de Noël Hôtel AGAPA Restaurant Le Bélouga

Savourez votre dîner au rythme du trio vocal Christmas Swing, animé en live par Anna Stevens, pour une ambiance festive et raffinée.

MENU DU RÉVEILLON DE NOËL || 139€*

Une Balade en trois temps.

* Tarif par personne et hors boissons.

Réservation obligatoire. .

12 Rue des Bons Enfants Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 01 10

