Réveillon de Noël | Restaurant Edward 1er
Restaurant Edward 1er Monpazier
mercredi 24 décembre 2025.
Restaurant Edward 1er
5 rue Saint Pierre
Monpazier
Dordogne
Tarif : 105 EUR
2025-12-24
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er situé à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Amuse bouche avec une coupe de champagne. Ballotine de gambas au miel d’orange, tartine de truffe aux légumes oubliés, asperge verte. Rafraichi de petit pos & verveine verte. Wellington de magret de canard au foie gras. Surprise de roquefort et poire au vin de Monbazillac. Bâton de Noël chocolat praliné fondant. Mignardises et petites douceur. .
+33 5 53 22 44 00
info@hoteledward1er.com
