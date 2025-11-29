Réveillon de Noël | Restaurant Edward 1er Restaurant Edward 1er Monpazier

Réveillon de Noël | Restaurant Edward 1er

Venez passer un agréable moment au restaurant Edward 1er situé à Monpazier, une des plus belles bastides du Sud Ouest. Amuse bouche avec une coupe de champagne. Trilogie de foie gras, carpaccio de Saint Jacques servi juste tiède, rafraichi de sauge et miel, filet mignon de veau caramélisé en blanquette de truffe, bouchée croquante de raisins, figue et cabécou. Chocolat intense & cerise noire Amaretto. Mignardises et petites douceurs. .

Restaurant Edward 1er 5 rue Saint Pierre Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 44 00 info@hoteledward1er.com

