Réveillon d’exception à la Voûte Virgo La Voûte Virgo Marseille 2e Arrondissement

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. La Voûte Virgo 17 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Un réveillon pas comme les autres… une nuit où tout devient possible. Réservez votre place et vivez l’expérience Virgo !
Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable dans un lieu d’exception, sous les voûtes mythiques de la Major, plongées dans une ambiance magique et électrisante !
Début des festivités à 20h
Aux platines DJ Andyman & DJ Lameche, prêts à vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit.
Planche tapas des fêtes
Cocktail et champagne et bouteille .
La Voûte Virgo 17 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
English :
A New Year’s Eve like no other? a night when anything is possible. Reserve your place and live the Virgo experience!
