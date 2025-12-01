Réveillon d’exception à la Voûte Virgo La Voûte Virgo Marseille 2e Arrondissement

Réveillon d’exception à la Voûte Virgo

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. La Voûte Virgo 17 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Un réveillon pas comme les autres… une nuit où tout devient possible. Réservez votre place et vivez l’expérience Virgo !

Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable dans un lieu d’exception, sous les voûtes mythiques de la Major, plongées dans une ambiance magique et électrisante !







Début des festivités à 20h



Aux platines DJ Andyman & DJ Lameche, prêts à vous faire vibrer jusqu’au bout de la nuit.



Planche tapas des fêtes



Cocktail et champagne et bouteille .

La Voûte Virgo 17 Boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A New Year’s Eve like no other? a night when anything is possible. Reserve your place and live the Virgo experience!

L’événement Réveillon d’exception à la Voûte Virgo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille