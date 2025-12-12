Réveillon dîner dansant La Ferté-Vidame
Venez fêter la nouvelle année aux Abrias du Perche. Repas dansant animé par Jérôme Energie. Menu enfant possible. Sur réservation.
Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00
Come and celebrate the New Year at Les Abrias du Perche. Dinner and dance hosted by Jérôme Energie. Children’s menu available. Reservations required.
