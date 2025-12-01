Réveillon Disco Divas 2025 Palais de la Bourse Marseille 1er Arrondissement

Réveillon Disco Divas 2025

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Palais de la Bourse 9 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 239 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Dîner spectacle exceptionnel au Palais de la Bourse, par le cabaret L’Etoile Bleue.

Après le succès triomphal de l’an dernier, le cabaret-théâtre L’étoile bleue revient au Palais de la Bourse pour la soirée la plus disco de Marseille ! En couple, entre amis ou en groupe, c’est la soirée idéale pour vivre un Nouvel An différent, sous le signe de la joie et des paillettes avec différentes formules.







Une revue 100 % disco un show mêlant glamour, énergie et humour.

Des artistes pluridisciplinaires danseurs, chanteurs, drag performers, acrobates.

Un lieu prestigieux le Palais de la Bourse, joyau du patrimoine marseillais.

Une organisation clé en main dîner, spectacle et fête jusqu’à 2h du matin.

Une ambiance festive et élégante entre cabaret moderne et soirée dansante.







Programme de la soirée





20h Ouverture des portes pour les formules dîner-spectacle

22h Accueil des spectateurs pour les formule spectacle.

22h30 Début du show Disco Divas

23h55 Décompte et passage à la nouvelle année

00h05 DJ set jusqu’à 2h du matin







Le menu





Kir pétillant et crème de Cassis

Softs à discrétion

Mises en bouche

Macaron tomate basilic

Macaron chèvre piment d’Espelette

Conchiglioni de tartare de saumon et caviar de pamplemousse

Mini brochette de crevette façon japonaise

Brochette de magret de canard fumé avec son coeur d’artichaut

Entrées



Médaillon de foie gras avec sa brioche parisienne et chutney de figues

Plats



Fondant de chapon et sa crème au romarin, accompagné d’un fond d’artichaut et son écrasé de pané à la Truffe et carotte fanes

Fromage



Salade verte, duo de fromages

Dessert



Royal chocolat croustillant la feuille d’or et sa crème de cerise

Mandarines et papillotes

Eau plate et pétillante Evian et Badoit .

Palais de la Bourse 9 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

