Réveillon du 24 décembre Le Chalet Chatuzange-le-Goubet

2 place Saint Apollinaire Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Noël approche à grands pas… et au Chalet, la magie commence déjà à crépiter comme un feu de cheminée !
Pour ouvrir ensemble le compte à rebours jusqu’à cette fête tant attendue, nous avons deux annonces féeriques à partager avec vous.
2 place Saint Apollinaire Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 53 17 69 chaletchatuzange@yahoo.com
English :
Christmas is fast approaching? and at Le Chalet, the magic is already crackling like a roaring fire!
To start the countdown to this long-awaited celebration, we have two magical announcements to share with you.
