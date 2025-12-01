Réveillon du 31 décember Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Laz

Réveillon du 31 décember

Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 23:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE à la Discothèque Le point de vue à Laz

Mercredi 31 décembre dès 23h

> DJ set explosif

> Ambiance de dingue toute la nuit

> Décompte, surprises & vibes de Nouvel An

> Une seule mission fêter fin 2025 comme il se doit

Infos & réservations sur .

Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Réveillon du 31 décember Laz a été mis à jour le 2025-12-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou