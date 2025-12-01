Réveillon du 31 décember Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Laz
Réveillon du 31 décember
Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz Finistère
Début : 2025-12-31 23:00:00
RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE à la Discothèque Le point de vue à Laz
Mercredi 31 décembre dès 23h
> DJ set explosif
> Ambiance de dingue toute la nuit
> Décompte, surprises & vibes de Nouvel An
> Une seule mission fêter fin 2025 comme il se doit
Le point de vue, 4 Rue de Trévarez Le Point de Vue Laz 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 42
