Réveillon du 31 décembre 2025 route de grignan Grillon

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
pour les musiciens
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 03:00:00
2025-12-31
Bal folk soirée animée par deux groupes de musiciens-nes (éphémère et remue manège).
Repas partagé.
route de grignan Salle des Fêtes Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net
English :
Bal folk: evening entertainment by two groups of musicians (éphémère and remue manège).
Shared meal.
German :
Bal Folk: Ein Abend, der von zwei MusikerInnengruppen (Ephémère und Remue Manège) gestaltet wird.
Gemeinsames Essen.
Italiano :
Danza popolare: due gruppi di musicisti (éphémère e remue manège) vi intratterranno.
Pasto condiviso.
Espanol :
Baile folclórico: dos grupos de músicos (éphémère y remue manège) le amenizarán.
Comida compartida.
