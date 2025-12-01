Réveillon du 31 décembre 2025 route de grignan Grillon

Réveillon du 31 décembre 2025

route de grignan Salle des Fêtes Grillon Vaucluse

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

pour les musiciens

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Bal folk soirée animée par deux groupes de musiciens-nes (éphémère et remue manège).

Repas partagé.

.

route de grignan Salle des Fêtes Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net

English :

Bal folk: evening entertainment by two groups of musicians (éphémère and remue manège).

Shared meal.

German :

Bal Folk: Ein Abend, der von zwei MusikerInnengruppen (Ephémère und Remue Manège) gestaltet wird.

Gemeinsames Essen.

Italiano :

Danza popolare: due gruppi di musicisti (éphémère e remue manège) vi intratterranno.

Pasto condiviso.

Espanol :

Baile folclórico: dos grupos de músicos (éphémère y remue manège) le amenizarán.

Comida compartida.

