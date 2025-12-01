Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles La Brasserie des Halles Nolay
Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles La Brasserie des Halles Nolay mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles
La Brasserie des Halles 11 Place Monge Nolay Côte-d’Or
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:15:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE GRAND BANQUET
À La Brasserie, vivez une soirée exceptionnelle pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année !
Accueil des convives entre 20h15 et 20h45
Autour d’un cocktail festif pour débuter la soirée en douceur.
À 21h installation à la grande table du banquet
Une grande tablée conviviale, pensée pour partager un repas gourmand, accompagné d’accords mets & vins de Bourgogne à chaque étape du menu.
Minuit passage à la nouvelle année en dansant !
Ambiance festive, chaleureuse et élégante pour accueillir 2026 comme il se doit.
Menu complet + vins 90 € (hors consommations supplémentaires)
Réservation obligatoire Places limitées
03 80 20 64 40 .
La Brasserie des Halles 11 Place Monge Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 64 40
English : Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles
L’événement Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles Nolay a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1