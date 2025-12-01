Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles La Brasserie des Halles Nolay

Réveillon du 31 décembre à la Brasserie des Halles

La Brasserie des Halles 11 Place Monge Nolay Côte-d’Or

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Début : 2025-12-31 20:15:00

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE GRAND BANQUET

À La Brasserie, vivez une soirée exceptionnelle pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année !

Accueil des convives entre 20h15 et 20h45

Autour d’un cocktail festif pour débuter la soirée en douceur.

À 21h installation à la grande table du banquet

Une grande tablée conviviale, pensée pour partager un repas gourmand, accompagné d’accords mets & vins de Bourgogne à chaque étape du menu.

Minuit passage à la nouvelle année en dansant !

Ambiance festive, chaleureuse et élégante pour accueillir 2026 comme il se doit.

Menu complet + vins 90 € (hors consommations supplémentaires)

Réservation obligatoire Places limitées

03 80 20 64 40 .

