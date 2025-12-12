Réveillon du 31 décembre à la Celette La Celette
13 le bourg La Celette Cher
Passage à la nouvelle année festif à la Celette!
Le restaurant Ricco & So vous propose une soirée réveillon avec ambiance musicale. 1 kir, saumon fumé, filet de boeuf forestier, fromages, nougat glacé 45€. Réservation jusqu’au 22 décembre. 45 .
13 le bourg La Celette 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 9 82 57 15 31
