Réveillon du 31 décembre à la Celette La Celette

Réveillon du 31 décembre à la Celette

13 le bourg La Celette Cher

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Passage à la nouvelle année festif à la Celette!

Le restaurant Ricco & So vous propose une soirée réveillon avec ambiance musicale. 1 kir, saumon fumé, filet de boeuf forestier, fromages, nougat glacé 45€. Réservation jusqu’au 22 décembre. 45 .

13 le bourg La Celette 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 9 82 57 15 31

A festive New Year at La Celette!

