Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom

Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel

La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon du 31 décembre

Soirée dansante concert + DJ animée par Thomas Cappé et Johann

Reprises variétés-mix années 2000

Au menu

Coupe de crémant + 3 bouchées apéritives

(3 verres de vin durant le repas)

Assiette de foie gras

(foie gras, magret fumé, chutney, pain d’épices)

Saint-Jacques

(sur tombée de poireaux, sauce safran)

Filet de canette

(gratin de pommes de terre truffé, légumes de saison, sauce morilles

3 fromages

(tomme aux fleurs, chèvre cendré, Pont-L’Évêque

Feuillantine aux 3 chocolats

(agrumes et fruits d’hiver confits)

Réservation obligatoire 110€ .

La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

English : Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel

December 31st from 7 p.m. to 4 a.m. at La Roche à Bunel

Dance party concert + DJ hosted by Thomas Cappé and Johann

Variety covers-mixes from the 2000s

Menu

Glass of crémant + 3 appetizers

Starter

Main course

Cheese

Dessert

reservation required: 110?

