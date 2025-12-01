Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom
Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel
La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon du 31 décembre de 19 heures à 4 h00 à la Roche à Bunel
Soirée dansante concert + DJ animée par Thomas Cappé et Johann
Reprises variétés-mix années 2000
Menu
Coupe de crémant + 3 Bouchées apéritives
Entrée
Plat
Fromage
Dessert
réservation obligatoire 110€
Réveillon du 31 décembre
Soirée dansante concert + DJ animée par Thomas Cappé et Johann
Reprises variétés-mix années 2000
Au menu
Coupe de crémant + 3 bouchées apéritives
(3 verres de vin durant le repas)
Assiette de foie gras
(foie gras, magret fumé, chutney, pain d’épices)
Saint-Jacques
(sur tombée de poireaux, sauce safran)
Filet de canette
(gratin de pommes de terre truffé, légumes de saison, sauce morilles
3 fromages
(tomme aux fleurs, chèvre cendré, Pont-L’Évêque
Feuillantine aux 3 chocolats
(agrumes et fruits d’hiver confits)
Réservation obligatoire 110€ .
La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel
December 31st from 7 p.m. to 4 a.m. at La Roche à Bunel
Dance party concert + DJ hosted by Thomas Cappé and Johann
Variety covers-mixes from the 2000s
Menu
Glass of crémant + 3 appetizers
Starter
Main course
Cheese
Dessert
reservation required: 110?
L’événement Réveillon du 31 décembre à la Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Suisse Normande