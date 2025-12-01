Réveillon du 31 Décembre- Bligny sur Ouche salle des fêtes Bligny-sur-Ouche

Réveillon du 31 Décembre- Bligny sur Ouche

salle des fêtes place Hotel de Ville Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez faire la fête le 31 Décembre à Bligny sur Ouche pour terminer l’année en beauté dans la très belle salle des fêtes où vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit sur les musique du groupe Erlys et vous régaler avec le repas préparé par le chef du restaurant le Dauphiné. Coupe de champagne et cotillons offerts à minuit et soupe à l’oignon à 4h . Adhérents 80€, non adhérents 90€ .vins non compris. Boissons vendues sur place. Réservation avec bulletin ci joint . Renseignements au 0380247640 ou 0762284590 .

salle des fêtes place Hotel de Ville Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 24 76 40

English : Réveillon du 31 Décembre- Bligny sur Ouche

L’événement Réveillon du 31 Décembre- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-12-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)