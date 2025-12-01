Reveillon du 31 décembre Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye

Reveillon du 31 décembre

Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée animée par DJ Coro Anim. Menu sous réservation. .

Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 02 06 37 alain.delin@live.fr

English : Reveillon du 31 décembre

German : Reveillon du 31 décembre

Italiano :

Espanol :

L’événement Reveillon du 31 décembre Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-11-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !