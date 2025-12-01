Reveillon du 31 décembre Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye
Reveillon du 31 décembre Salle des fêtes Charny Orée de Puisaye mercredi 31 décembre 2025.
Reveillon du 31 décembre
Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée animée par DJ Coro Anim. Menu sous réservation. .
Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 02 06 37 alain.delin@live.fr
