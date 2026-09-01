Réveillon du 31 décembre Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Saint-Romain-de-Colbosc

Réveillon du 31 décembre

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 20:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Le Hot Club Jazz Le Havre fête ses 80 ans ! Jeudi 31 décembre 2026 80 ans de passion, de musique et de partage Dîner et grand bal de la Saint-Sylvestre. À l’occasion de son 80ème anniversaire, le club vous propose une soirée festive exceptionnelle animée par l’orchestre de danse LEGACY, dont le répertoire élégant et entraînant vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Venez partager ce moment unique avec les membres, amis et passionnés de musique qui font vivre depuis huit décennies l’esprit du jazz au Havre. Réservez dès maintenant votre soirée du 31 décembre 2026 !

Réservation obligatoire à partir du 15 septembre via emmanuel.fuss76@gmail.com .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

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English : Réveillon du 31 décembre

L’événement Réveillon du 31 décembre Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie