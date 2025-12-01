Réveillon du Foot Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Réveillon du Foot Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Foot
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Reveillon du nouvel an organisé par le foot de Varennes
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 92 14 82 508744@laurafoot.org
English :
New Year’s Eve party organized by Varennes soccer club
German :
Reveillon du nouvel an organisé par le foot de Varennes (Neujahrsempfang)
Italiano :
Festa di Capodanno organizzata dalla squadra di calcio di Varennes
Espanol :
Fiesta de Nochevieja organizada por el club de fútbol de Varennes
