Réveillon du Foot Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Réveillon du Foot

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-31 18:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Reveillon du nouvel an organisé par le foot de Varennes

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 92 14 82 508744@laurafoot.org

English :

New Year’s Eve party organized by Varennes soccer club

German :

Reveillon du nouvel an organisé par le foot de Varennes (Neujahrsempfang)

Italiano :

Festa di Capodanno organizzata dalla squadra di calcio di Varennes

Espanol :

Fiesta de Nochevieja organizada por el club de fútbol de Varennes

