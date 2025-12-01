Réveillon du jour de l’an années 80 Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Réveillon du jour de l’an années 80

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

Réveillon du jour de l’an avec le Comité des Fêtes de Saint-Andiol

Ambiance années 80 garantie par le Comité des Fêtes de Saint-Andiol. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38

English:

New Year’s Eve with the Comité des Fêtes de Saint-Andiol

German:

Silvesterabend mit dem Festkomitee von Saint-Andiol

Italiano:

Capodanno con il Comitato delle feste di Saint-Andiol

Espanol:

Nochevieja con el Comité de Fiestas de Saint-Andiol

