Réveillon du jour de l’an Salle des fêtes Chatuzange-le-Goubet

Réveillon du jour de l’an

Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La C-G Pétanque Goubétoise organise sa soirée de Nouvel an l’ambiance musicale sera assurée grâce à la sono laser et son et les plats à déguster auront été préparés par D’Plats Gourmands. Climat festif et convivialité seront au rendez-vous !

Salle des fêtes Place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 24 18 13 cgpetanquegoubetoise@gmail.com

English :

The C-G Pétanque Goubétoise is organizing its New Year’s Eve party: the musical atmosphere will be provided by the laser et son sound system, and the dishes to be enjoyed will have been prepared by D’Plats Gourmands. A festive and convivial atmosphere awaits you!

German :

Die C-G Pétanque Goubétoise organisiert ihre Neujahrsparty: Für die musikalische Untermalung sorgt das Soundsystem Laser et son und die Speisen werden von D’Plats Gourmands zubereitet. Festliche Stimmung und Geselligkeit sind garantiert!

Italiano :

Il C-G Pétanque Goubétoise organizza la sua festa di Capodanno, con musica fornita dal sistema audio laser et son e piatti preparati da D’Plats Gourmands. L’atmosfera sarà festosa e conviviale!

Espanol :

El C-G Pétanque Goubétoise organiza su fiesta de Nochevieja, con música a cargo del equipo de sonido laser et son y platos preparados por D’Plats Gourmands. El ambiente será festivo y distendido

