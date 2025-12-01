Réveillon du jour de l’an Il Divino Restaurant Il Divino Romans-sur-Isère
Réveillon du jour de l’an Il Divino Restaurant Il Divino Romans-sur-Isère mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du jour de l’an Il Divino
Restaurant Il Divino 48 quai Frederic Chopin Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Et si vous commenciez 2026 comme il se doit… autour d’une table d’exception ?
Cette année, le 31 décembre ne se fête pas…
Il se vit. Le Divino vous ouvre ses portes pour un Réveillon confidentiel et exclusif.
Restaurant Il Divino 48 quai Frederic Chopin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 96 27 35
English :
How about kicking off 2026 in style? with an exceptional meal?
This year, December 31st isn’t a day for celebration?
It’s for living. Le Divino opens its doors to you for a confidential and exclusive New Year’s Eve.
L’événement Réveillon du jour de l’an Il Divino Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-11 par Valence Romans Tourisme