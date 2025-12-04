Réveillon du jour de l’an Montcombroux-les-Mines

Réveillon du jour de l’an Montcombroux-les-Mines mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon du jour de l’an

Salle Marie Angèle Cléret Montcombroux-les-Mines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

  .

Salle Marie Angèle Cléret Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 99 42 96 

English :

L’événement Réveillon du jour de l’an Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire