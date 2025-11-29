REVEILLON DU NOUVEL AN 2025

10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Tarif : 95 – 95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon: repas, spectacle cabaret et soirée dansante

Rendez-vous pour notre dernier évènement de l’année , Réveillon du Nouvel An 2025 Plongez dans l’univers envoûtant du cabaret !

Envie d’une soirée inoubliable pour célébrer la nouvelle année ? Rejoignez nous pour une nuit pleine de magie, d’élégance et de spectacle !

Le Comité des fêtes de GIGNAC vous invite à un réveillon unique. Entre chansons en live, numéros époustouflants, et beaucoup d’humour, laissez vous transporter dans une ambiance festive et raffinée !

Dîner gourmet, spectacle cabaret, coupe de champagne à minuit pour accueillir 2026 avec style ! .

10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 76 71 28 39

English :

New Year’s Eve: meal, cabaret show and dancing

L’événement REVEILLON DU NOUVEL AN 2025 Gignac a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT