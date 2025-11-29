REVEILLON DU NOUVEL AN 2025 Gignac

REVEILLON DU NOUVEL AN 2025

REVEILLON DU NOUVEL AN 2025 Gignac mercredi 31 décembre 2025.

REVEILLON DU NOUVEL AN 2025

10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Tarif : 95 – 95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Réveillon: repas, spectacle cabaret et soirée dansante
Rendez-vous pour notre dernier évènement de l’année , Réveillon du Nouvel An 2025 Plongez dans l’univers envoûtant du cabaret !
Envie d’une soirée inoubliable pour célébrer la nouvelle année ? Rejoignez nous pour une nuit pleine de magie, d’élégance et de spectacle !
Le Comité des fêtes de GIGNAC vous invite à un réveillon unique. Entre chansons en live, numéros époustouflants, et beaucoup d’humour, laissez vous transporter dans une ambiance festive et raffinée !
Dîner gourmet, spectacle cabaret, coupe de champagne à minuit pour accueillir 2026 avec style !   .

10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 76 71 28 39 

English :

New Year’s Eve: meal, cabaret show and dancing

L’événement REVEILLON DU NOUVEL AN 2025 Gignac a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT