Réveillon du nouvel an 2026 Morcenx Morcenx-la-Nouvelle

Réveillon du nouvel an 2026 Morcenx

Salle des cigales Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez passer un moment chaleureux autour du repas et des animations musicales proposé par les Cigales.

Réservation jusqu’au 15 décembre auprès de Noël et Eric

Au menu

Duo de macarons salés coupe d’effervescent, vol au vent terre et mer

Médaillon de lotte chorizo crème safranée fèves braisées.

Petit intermède landais. Baronnet de caille aux raisins et mousseline de Butternut.

Assiette de Brebis, Entremet à la poire, 1 bouteille de vin par table 75 euros .

Vins en supplément 10 euros la bouteille Champagne 25 la bouteille.

Réservation jusqu’au 15 décembre auprès de Noël et Eric .

Salle des cigales Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 37 41 96

English :

Come and enjoy the meal and musical entertainment provided by Les Cigales.

Reservations until December 15 with Noël et Eric

