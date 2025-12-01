Réveillon du Nouvel An 2026 Salle polyvalente Saint-Vincent

Réveillon du Nouvel An 2026

Salle polyvalente Chemin des écoliers Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Prêt(e) à dire adieu à 2025 comme il se doit ?

Le Comité des Fêtes sort les paillettes, le dancefloor et les cotillons pour un réveillon digne de ce nom !

Réservation obligatoire avant le 17/12 (places limitées).

Salle polyvalente Chemin des écoliers Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 16 66 48 cdfsaintvincent43@gmail.com

English :

Ready to bid farewell to 2025 in style?

The Comité des Fêtes is bringing out the glitter, the dancefloor and the cotillions for a New Year’s Eve party worthy of the name!

Reservations required by 12/17 (places are limited).

L’événement Réveillon du Nouvel An 2026 Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay