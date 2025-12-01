Réveillon du Nouvel An à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
L’Association du foyer Ambroise Croizat vous convie à leur Réveillon le mercredi 31 décembre à 20h !
Réservations à patrice265@wanadoo.fr ou au 06 78 14 21 33Tout public
English :
The Association du foyer Ambroise Croizat invites you to their New Year’s Eve party on Wednesday December 31 at 8pm!
Reservations at patrice265@wanadoo.fr or 06 78 14 21 33
