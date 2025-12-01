Réveillon du Nouvel An à Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Réveillon du Nouvel An à Blénod

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Mercredi 2025-12-31 20:00:00

L’Association du foyer Ambroise Croizat vous convie à leur Réveillon le mercredi 31 décembre à 20h !

Réservations à patrice265@wanadoo.fr ou au 06 78 14 21 33Tout public

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 78 14 21 33 patrice265@wanadoo.fr

English :

The Association du foyer Ambroise Croizat invites you to their New Year’s Eve party on Wednesday December 31 at 8pm!

Reservations at patrice265@wanadoo.fr or 06 78 14 21 33

