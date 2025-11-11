RÉVEILLON DU NOUVEL AN À LA COUR DES MIRACLES Béziers

RÉVEILLON DU NOUVEL AN À LA COUR DES MIRACLES

2505 Chemin Rural 10 Béziers Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Cour des Miracles fête l’arrivée de la nouvelle année en vous proposant une soirée festive et deux menus au choix!

Sur réservation.

2505 Chemin Rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

English :

La Cour des Miracles celebrates the arrival of the New Year with a festive evening and a choice of two menus!

Reservations required.

German :

Der Cour des Miracles feiert das neue Jahr mit einem festlichen Abend und zwei Menüs zur Auswahl!

Reservierung erforderlich.

Italiano :

La Cour des Miracles festeggia l’arrivo del nuovo anno con una serata di festa e due menù a scelta!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La Cour des Miracles celebra la llegada del Año Nuevo con una velada festiva y dos menús a elegir

Reserva obligatoria.

