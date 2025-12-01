Réveillon du nouvel an à l’espace champenois A L’ESPACE CHAMPENOIS Tinqueux

Réveillon du nouvel an à l’espace champenois

A L’ESPACE CHAMPENOIS 2 bis Rue Louis Breguet Tinqueux Marne

Tarif : 58 – 58 – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : 2025-12-31

Début : 2025-12-31 23:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable pour célébrer l’arrivée de 2026 !

L’Espace Champenois vous accueille pour un réveillon festif, dans une ambiance musicale couvrant les meilleurs hits des années 80 à aujourd’hui.

Au programme

– Animation dansante avec DJ

– 1 coupe de champagne ou autre boisson*

– Cotillons, papillotes, friandises et gourmandises

– Petit-déjeuner servi à partir de 4h du matin

– 1 croissant ou 1 pain au chocolat

– Café, thé ou jus d’orange

Infos pratiques

Entrée 58€ par personne

(hors bouteille de champagne)

Réservation obligatoire Aucune entrée possible sans réservation le soir-même .

Get ready for an unforgettable night to celebrate the arrival of 2026!

Espace Champenois welcomes you for a festive New Year’s Eve, with music covering the best hits.

