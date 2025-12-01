Réveillon du nouvel an à l’espace champenois A L’ESPACE CHAMPENOIS Tinqueux
A L’ESPACE CHAMPENOIS 2 bis Rue Louis Breguet Tinqueux Marne
Tarif : 58 – 58 – 58 EUR
Début : 2025-12-31 23:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
2025-12-31
Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable pour célébrer l’arrivée de 2026 !
L’Espace Champenois vous accueille pour un réveillon festif, dans une ambiance musicale couvrant les meilleurs hits des années 80 à aujourd’hui.
Au programme
– Animation dansante avec DJ
– 1 coupe de champagne ou autre boisson*
– Cotillons, papillotes, friandises et gourmandises
– Petit-déjeuner servi à partir de 4h du matin
– 1 croissant ou 1 pain au chocolat
– Café, thé ou jus d’orange
Infos pratiques
Entrée 58€ par personne
(hors bouteille de champagne)
Réservation obligatoire Aucune entrée possible sans réservation le soir-même .
A L’ESPACE CHAMPENOIS 2 bis Rue Louis Breguet Tinqueux 51430 Marne Grand Est
English : Réveillon du nouvel an à l’espace champenois
Get ready for an unforgettable night to celebrate the arrival of 2026!
Espace Champenois welcomes you for a festive New Year’s Eve, with music covering the best hits.
