Réveillon du Nouvel An à l’hôtel Arles Plaza Arles Plaza Arles

Réveillon du Nouvel An à l’hôtel Arles Plaza
Mercredi 31 décembre 2025. Arles Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Cette année encore, l’Arles Plaza vous propose pour la Saint-Sylvestre une soirée festive et élégante
Au programme de cette soirée
– Un spectacle cabaret avec nos artistes et notre magicien,
– Suivi d’une nuit dansante animée par notre DJ,
– Le tout accompagné d’un repas prestige.
Le menu du 31 décembre 2025 sera composé de
• Un cocktail champenois
• Un buffet prestige pour l’entrée (huîtres, foie gras, saumon…)
• Un plat chaud servi à l’assiette
• Un assortiment de fromages en buffet
• Un entremets en dessert
• Les boissons comprises (vins, eaux gazeuses et plates, café)
Bon réveillon ! .
Arles Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 07 14 61 commercial@es-ih.com
English :
Once again this year, the Arles Plaza offers a festive and elegant New Year’s Eve party:
