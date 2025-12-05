Réveillon du Nouvel An à l’hôtel Arles Plaza Arles Plaza Arles

Réveillon du Nouvel An à l’hôtel Arles Plaza

Mercredi 31 décembre 2025. Arles Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Cette année encore, l’Arles Plaza vous propose pour la Saint-Sylvestre une soirée festive et élégante

Au programme de cette soirée



– Un spectacle cabaret avec nos artistes et notre magicien,

– Suivi d’une nuit dansante animée par notre DJ,

– Le tout accompagné d’un repas prestige.



Le menu du 31 décembre 2025 sera composé de



• Un cocktail champenois

• Un buffet prestige pour l’entrée (huîtres, foie gras, saumon…)

• Un plat chaud servi à l’assiette

• Un assortiment de fromages en buffet

• Un entremets en dessert

• Les boissons comprises (vins, eaux gazeuses et plates, café)



Bon réveillon ! .

Arles Plaza 45 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 07 14 61 commercial@es-ih.com

English :

Once again this year, the Arles Plaza offers a festive and elegant New Year’s Eve party:

