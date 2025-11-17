Réveillon du Nouvel An à Morez Espace Lamartine Hauts de Bienne
Réveillon du Nouvel An à Morez Espace Lamartine Hauts de Bienne mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An à Morez
Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne Jura
Célébrez le Nouvel An à Morez ! Le Comité des fêtes Morez Bouger vous prépare une soirée festive et musicale animée par l’orchestre Elyps. Le passage à la nouvelle année sera joyeux et délicieux…
Attention ! Réservation auprès de l’Office de tourisme de Morez uniquement entre le 1er et le 16 décembre 2025. .
Espace Lamartine 5 Rue Lamartine Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73
