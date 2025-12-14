Réveillon du nouvel an à Vianne Vianne

Réveillon du nouvel an à Vianne

Salle Jourdain de l’ Isle Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-31

2025-12-30

Une soirée Réveillon du Nouvel An est proposée à Vianne avec animation musicale par un DJ et une buvette.

Au menu

Apéritif

Crème de haricots blancs

Foie gras mi-cuit

Rôti de porcelet et ses légumes

Fagots de haricots verts, carottes confites

Fromage

Forêt noire et ses bulles

Café, cotillons

Sur réservation. Date limite d’inscription 20 décembre.

Chèque à envoyer à la mairie de Vianne à l’ordre du CAVC Vianne .

