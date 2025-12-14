Réveillon du nouvel an à Vianne Vianne
Réveillon du nouvel an à Vianne Vianne mardi 30 décembre 2025.
Salle Jourdain de l’ Isle Vianne Lot-et-Garonne
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-31
2025-12-30
Une soirée Réveillon du Nouvel An est proposée à Vianne avec animation musicale par un DJ et une buvette.
Au menu
Apéritif
Crème de haricots blancs
Foie gras mi-cuit
Rôti de porcelet et ses légumes
Fagots de haricots verts, carottes confites
Fromage
Forêt noire et ses bulles
Café, cotillons
Sur réservation. Date limite d’inscription 20 décembre.
Chèque à envoyer à la mairie de Vianne à l’ordre du CAVC Vianne .
Salle Jourdain de l’ Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 54 14
