Réveillon de la Saint Sylvestre Arrènes
mercredi 31 décembre 2025
Réveillon de la Saint Sylvestre
1 Rue de la Mairie Arrènes Creuse
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Animé par DJ JD Evènement,
Menu Sa Grandeur et ses Sujets, Cassolette de Poisson Blanc et ses Perles de la Mer sur Fondue de Poireaux, Pause Fraîcheur, Filet de Chapon Rôti sauce aux Champignons Bruns et Pointe de Truffe, Miel et Légumes de Saison, Le Trou du Cru sur Lit de Verdure, Omelette Norvégienne Flambée au Grad Marnier, Café (vin non compris),
Tarifs adulte 80 €uros, 12 ans 30 €uros,
Réservation obligatoire au 06 89 44 01 04 jusqu'au 20 Décembre, chèque à la réservation.
1 Rue de la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 94 31 34 lica23210@gmail.com
English : Réveillon de la Saint Sylvestre
German : Réveillon de la Saint Sylvestre
Italiano :
Espanol : Réveillon de la Saint Sylvestre
