Réveillon de la Saint Sylvestre

1 Rue de la Mairie Arrènes Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Animé par DJ JD Evènement,

Menu Sa Grandeur et ses Sujets, Cassolette de Poisson Blanc et ses Perles de la Mer sur Fondue de Poireaux, Pause Fraîcheur, Filet de Chapon Rôti sauce aux Champignons Bruns et Pointe de Truffe, Miel et Légumes de Saison, Le Trou du Cru sur Lit de Verdure, Omelette Norvégienne Flambée au Grad Marnier, Café (vin non compris),

Tarifs adulte 80 €uros, 12 ans 30 €uros,

Réservation obligatoire au 06 89 44 01 04 jusqu’au 20 Décembre, chèque à la réservation. .

1 Rue de la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 94 31 34 lica23210@gmail.com

English : Réveillon de la Saint Sylvestre

German : Réveillon de la Saint Sylvestre

Italiano :

Espanol : Réveillon de la Saint Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Arrènes a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse