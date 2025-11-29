Réveillon du nouvel an Salle Espalungue Arudy

Réveillon du nouvel an Salle Espalungue Arudy mercredi 31 décembre 2025.

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-12-31
Venez fêter le Réveillon du nouvel an à Arudy !
Au Menu
– Verre de bienvenue
– Tapas
– Médaillon de veau sauce aux morilles, gratin dauphinois
– Fromage
– Mignardises de noël
DJ Bric la musique sera là pour animer la soirée et une navette gratuite sera mise en place de 2h à 5h du matin pour desservir Rénébacq, Sévignacq-Meyracq, Louvie-Juzon, Izeste, Bescat et Buzy.
Inscription et paiement au magasin Des Plumes et des Bulles (chèques ou espèces). Places limitées.   .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 73 29  desplumesetdesbulles@gmail.com

