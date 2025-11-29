Réveillon du nouvel an Salle Espalungue Arudy

Réveillon du nouvel an

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy

2025-12-31





Venez fêter le Réveillon du nouvel an à Arudy !

Au Menu

– Verre de bienvenue

– Tapas

– Médaillon de veau sauce aux morilles, gratin dauphinois

– Fromage

– Mignardises de noël

DJ Bric la musique sera là pour animer la soirée et une navette gratuite sera mise en place de 2h à 5h du matin pour desservir Rénébacq, Sévignacq-Meyracq, Louvie-Juzon, Izeste, Bescat et Buzy.

Inscription et paiement au magasin Des Plumes et des Bulles (chèques ou espèces). Places limitées. .

Salle Espalungue 34 Rue Baulong Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 73 29 desplumesetdesbulles@gmail.com

