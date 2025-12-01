RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU BIKINI Parc Technologique du Canal Toulouse
RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU BIKINI Parc Technologique du Canal Toulouse mercredi 31 décembre 2025.
RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU BIKINI
Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20.5 – 20.5 – 25 EUR
20.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 23:00:00
fin : 2025-12-31 05:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter le réveillon au Bikini avec un mix pop/rock/électro/new-wave des années 70 aux années 2010 !
Au programme, 43 ans de musique pour fêter la nouvelle année !
SIMPLE MINDS, SOFT CELL, EURYTHMICS, TALK TALK, STRANGLERS, NEW ORDER, SIOUXSIE & THE BANSHEES, FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, DEPECHE MODE, DAF, JOY DIVISION, RAMONES, BOWIE, IGGY POP, BUGGLES, LA MANO NEGRA, BERURIER NOIR, MADNESS, TAXI GIRL, THE CLASH, THE SMITHS, CRAMPS, NEGRESSES VERTES, THE SPECIALS , ART OF NOISE, ANNE CLARK, LLOYD COLE, THE CURE, POGUES, YAZOO, B 52’s, SMASHING PUMPKINS, URBAN DANCE SQUAD, MOBY, OASIS, RED HOT CHILI PEPPERS, THE PRODIGY, BLUR, DE LA SOUL, WEEZER, THE OFFSPRING, BEASTIE BOYS, THE VERVE, BODY COUNT, BECK, SONIC YOUTH, FATBOY SLIM, DAFT PUNK, ARCTIC MONKEYS, GORILLAZ, SNOOP DOG, JUSTICE, THE STROKES, FRANZ FERDINAND, JAY-Z, EMINEM, THE HIVES, DESTINY’S CHILD, VITALIC, PHOENIX, BLINK 182, THE LIBERTINES, LILLY ALLEN, AMY WINEHOUSE, THE WHITE STRIPES, MGMT, PHARRELL WILLIAMS, SUM 41, Mr OIZO, … 20.5 .
Parc Technologique du Canal LE BIKINI Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate New Year’s Eve at Bikini with a mix of pop/rock/electro/new-wave from the 70s to the 2010s!
L’événement RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU BIKINI Toulouse a été mis à jour le 2025-12-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE