Réveillon du nouvel an au Bugue Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Réveillon du nouvel an au Bugue

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

19h. Réveillon raffiné, chaleureux et festif, porté par un menu d’exception et une ambiance inoubliable assurée par Pascal Caron. Sur réservation. Adulte (79€), enfant (25€)

Cette année encore, l’association Bug’ en fêtes vous invite à vivre un réveillon raffiné, chaleureux et festif, porté par un menu d’exception et une ambiance inoubliable.

Un menu du réveillon exceptionnel

Foie gras, bar rôti, magret d’oie…, légumes d’hiver, desserts gourmands…

(Menu enfant foie gras même viande que les adultes accompagné d’haricots verts et pommes dauphine, et la Choco Sphère )

Un vrai feu d’artifice de saveurs pour terminer l’année en beauté

Ambiance assurée avec Paskal Caron !

Il jouera et chantera en live pendant tout le repas…

Puis il poursuivra la soirée avec un set DJ pour vous faire danser et profiter pleinement de votre réveillon !

Places limitées. Réservation obligatoire. .

Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 82 46 33

English : Réveillon du nouvel an au Bugue

19h. A refined, warm and festive New Year’s Eve, with an exceptional menu and an unforgettable atmosphere provided by Pascal Caron. Reservations required. Adults (79?), children (25?)

L’événement Réveillon du nouvel an au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère