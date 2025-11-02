Réveillon du nouvel an au Château de Noizay Noizay

Réveillon du nouvel an au Château de Noizay

Le château de Noizay vous invite à célébrer le réveillon du nouvel an 2026 !

Profitez d’un dîner en plusieurs services, d’une nuitée en chambre double et venez danser au son des musiciens.

Et pour bien commencer l’année, dégustez un brunch le lendemain matin !

124 Rue Victor Hugo Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudenoizay.com

English : New Year’s Eve at the Noizay Château

The Noizay Château invites you to celebrate New Year’s Eve 2026!

German :

Das Schloss Noizay lädt Sie ein, den Silvesterabend 2026 zu feiern!

Italiano :

Lo Château de Noizay vi invita a festeggiare il Capodanno 2026!

Espanol : Nochevieja en el castillo de Noizay

¡El castillo de Noizay le invita a celebrar la Nochevieja de 2026!

