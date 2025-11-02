Réveillon du nouvel an au Château de Noizay Noizay
Réveillon du nouvel an au Château de Noizay Noizay mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du nouvel an au Château de Noizay
124 Rue Victor Hugo Noizay Indre-et-Loire
Tarif : 395 – 395 – EUR
395
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Le château de Noizay vous invite à célébrer le réveillon du nouvel an 2026 !
Le château de Noizay vous invite à célébrer le réveillon du nouvel an 2026 !
Profitez d’un dîner en plusieurs services, d’une nuitée en chambre double et venez danser au son des musiciens.
Et pour bien commencer l’année, dégustez un brunch le lendemain matin !
Réservations à contact@chateaudenoizay.com 395 .
124 Rue Victor Hugo Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@chateaudenoizay.com
English : New Year’s Eve at the Noizay Château
The Noizay Château invites you to celebrate New Year’s Eve 2026!
German :
Das Schloss Noizay lädt Sie ein, den Silvesterabend 2026 zu feiern!
Italiano :
Lo Château de Noizay vi invita a festeggiare il Capodanno 2026!
Espanol : Nochevieja en el castillo de Noizay
¡El castillo de Noizay le invita a celebrar la Nochevieja de 2026!
L’événement Réveillon du nouvel an au Château de Noizay Noizay a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE AMBOISE