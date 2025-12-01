Réveillon du Nouvel An au château de Varzy Château de Varzy Varzy

Réveillon du Nouvel An au château de Varzy

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

Date(s) :

2025-12-31

L’association Pon’équité vous propose la soirée réveillon du Nouvel An au château de Varzy à partir de 20h Dîner préparé par Ombeline Rousseau Soirée dansante avec DJ ! Apéritif et coupe de minuit offerts Ensemble, fêtons le passage à la nouvelle année 2026 ! Réservations par SMS avant le 1er décembre 06 95 81 52 27 .

Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 81 52 27

English : Réveillon du Nouvel An au château de Varzy

German : Réveillon du Nouvel An au château de Varzy

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon du Nouvel An au château de Varzy Varzy a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Clamecy Haut Nivernais