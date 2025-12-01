Réveillon du Nouvel An au château de Varzy Château de Varzy Varzy
Château de Varzy 381 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 02:00:00
L’association Pon’équité vous propose la soirée réveillon du Nouvel An au château de Varzy à partir de 20h Dîner préparé par Ombeline Rousseau Soirée dansante avec DJ ! Apéritif et coupe de minuit offerts Ensemble, fêtons le passage à la nouvelle année 2026 ! Réservations par SMS avant le 1er décembre 06 95 81 52 27 .
