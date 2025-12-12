Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette Le Pian-sur-Garonne
Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette Le Pian-sur-Garonne mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette
La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Château La Piolette ouvre ses portes pour une soirée magique
– Dîner gourmand
– DJ & danse toute la nuit
– Champagne à minuit
– Ambiance chaleureuse au cœur du domaine
Un vrai moment de fête pour accueillir 2026 ensemble !
AU MENU
Amuse-bouches à partager
Noix de Saint-Jacques poêlées et toast de saumon gravlax
Cuisse de canard confite, champignons et purée pommes de terre–butternut
Trio de fromages & petit délice de l’escargot
Nougat glacé et macaron
Soupe à l’oignon après-minuit
Boissons comprises 1 kir d’accueil + café + 1 coupe de champagne
Bar à vins de La Piolette ouvert toute la soirée
Réservation obligatoire avant le 23 décembre 2025 .
La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75
