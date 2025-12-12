Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette

La Piolette Le Pian-sur-Garonne Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Château La Piolette ouvre ses portes pour une soirée magique

– Dîner gourmand

– DJ & danse toute la nuit

– Champagne à minuit

– Ambiance chaleureuse au cœur du domaine

Un vrai moment de fête pour accueillir 2026 ensemble !

AU MENU

Amuse-bouches à partager

Noix de Saint-Jacques poêlées et toast de saumon gravlax

Cuisse de canard confite, champignons et purée pommes de terre–butternut

Trio de fromages & petit délice de l’escargot

Nougat glacé et macaron

Soupe à l’oignon après-minuit

Boissons comprises 1 kir d’accueil + café + 1 coupe de champagne

Bar à vins de La Piolette ouvert toute la soirée

Réservation obligatoire avant le 23 décembre 2025 .

La Piolette Le Pian-sur-Garonne 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 72 25 75

English : Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette

L’événement Réveillon du Nouvel An au Château La Piolette Le Pian-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-12-10 par La Gironde du Sud