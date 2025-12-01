RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU MAMA SHELTER MAMA SHELTER Toulouse

RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU MAMA SHELTER

MAMA SHELTER 54 Boulevard Lazare Carnot Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 119 – 119 – 139 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

Quoi de mieux pour finir une année que de (très bien) manger, (carrément) se déhancher, et (beaucoup) rire avec ses proches ? Le Mama Shelter sort le grand jeu pour sa soirée de réveillon !

Pour ce réveillon, toute l’équipe du Mama vous a concocté une soirée qui restera gravée dans les esprits ! Une plongée dans une ambiance rétro avec la Flashback Party ! Des hits des 60’s à aujourd’hui et des menus festifs pour tous les goûts (dont un végétarien).

Bonus

– À minuit, une coupe de champagne est offerte pour porter un toast à la nouvelle année.

– Cocktails sans alcool disponibles pour les enfants afin qu’ils puissent eux aussi faire la fête !

– Et pour faire durer le plaisir, rendez-vous le lendemain midi pour le gargantuesque brunch.

Réservation obligatoire pour dîner, pas pour profiter du bar ! 119 .

MAMA SHELTER 54 Boulevard Lazare Carnot Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 50 50 05 food.toulouse@mamashelter.com

English :

What better way to end the year than with (great) food, (great) dancing and (great) laughter? The Mama Shelter is pulling out all the stops for its New Year’s Eve party!

