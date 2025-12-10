Réveillon du Nouvel An au Markstein Linthal

Réveillon du Nouvel An au Markstein

Auberge du Steinlebach Linthal Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Célébrez le Nouvel An au Markstein avec l’Auberge Steinlebach apéritif, repas festif, animations, soirée dansante et nuit à l’auberge. Le lendemain, un petit déjeuner pour bien commencer l’année. Une soirée mémorable en pleine montagne.

Au programme un apéritif, un repas festif, des animations, une soirée dansante et une nuit à l’auberge. Le lendemain, un petit déjeuner vous attend pour bien commencer l’année. Venez profiter de cette soirée inoubliable en pleine montagne.

Réservation obligatoire. .

Auberge du Steinlebach Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 61 87 contact@auberge-steinlebach.com

English :

Celebrate New Year’s Eve at Markstein with Auberge Steinlebach: aperitif, festive meal, entertainment, dance and overnight stay. The next day, breakfast to start the new year off right. A memorable evening in the mountains.

