Réveillon du Nouvel An au Pont d’Arcole RISCLE Riscle

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, l’hôtel restaurant du Pont d’Arcole vous invite à une soirée de réveillon élégante, festive et conviviale. Dans un cadre chaleureux, l’établissement propose un menu de Saint-Sylvestre raffiné, pensé pour faire plaisir aux gourmands comme aux amateurs de belles tables.

La soirée débutera autour d’un apéritif surprise, avant de laisser place à un dîner savoureux mêlant produits de qualité et recettes soignées. Tout au long de la soirée, l’ambiance sera assurée par DJ Noname, qui accompagnera les convives jusqu’aux premières heures de la nouvelle année.

Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, ce réveillon est l’occasion idéale de partager un moment festif et gourmand, dans une atmosphère détendue et joyeuse. Une belle façon de commencer l’année à Riscle, autour d’une table généreuse et d’une soirée animée.

Menu Saint-Sylvestre

Mise en bouches

Saint-Jacques sur fondue de poireaux

ou Assiette gersoise

Suprême de chapon, sauce morilles

ou Filet de lotte, fumé de crustacés

Duchesses et fagot de haricots

Rosace aux fruits rouges

ou Saint-Honoré revisité

Apéro surprise

Ambiance par DJ Noname

To celebrate the arrival of the new year, the Pont d?Arcole hotel and restaurant invites you to an elegant, festive and convivial New Year?s Eve party. In a warm and welcoming setting, the establishment offers a refined New Year?s Eve menu, designed to please gourmets and lovers of fine dining alike.

The evening begins with a surprise aperitif, before giving way to a delicious dinner combining quality products and meticulous recipes. Throughout the evening, DJ Noname will be on hand to accompany guests into the early hours of the New Year.

Whether you’re coming as a couple, with friends or family, this New Year’s Eve event is the perfect opportunity to share a festive, gourmet moment in a relaxed, joyful atmosphere. A great way to start the new year in Riscle, with a generous meal and a lively evening.

New Year’s Eve menu

Mise en bouches

Scallops on leek fondue

or Assiette gersoise

Capon supreme, morel sauce

or Monkfish fillet, smoked shellfish

Duchesses and faggots of beans

Red fruit rosette

or Saint-Honoré revisited

Surprise aperitif

Ambiance by DJ Noname

