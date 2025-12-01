Réveillon du Nouvel An au Pont d’Arcole RISCLE Riscle
Réveillon du Nouvel An au Pont d’Arcole RISCLE Riscle mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon du Nouvel An au Pont d’Arcole
RISCLE 519 Route d’Aquitaine Riscle Gers
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Pour célébrer le passage à la nouvelle année, l’hôtel restaurant du Pont d’Arcole vous invite à une soirée de réveillon élégante, festive et conviviale. Dans un cadre chaleureux, l’établissement propose un menu de Saint-Sylvestre raffiné, pensé pour faire plaisir aux gourmands comme aux amateurs de belles tables.
La soirée débutera autour d’un apéritif surprise, avant de laisser place à un dîner savoureux mêlant produits de qualité et recettes soignées. Tout au long de la soirée, l’ambiance sera assurée par DJ Noname, qui accompagnera les convives jusqu’aux premières heures de la nouvelle année.
Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, ce réveillon est l’occasion idéale de partager un moment festif et gourmand, dans une atmosphère détendue et joyeuse. Une belle façon de commencer l’année à Riscle, autour d’une table généreuse et d’une soirée animée.
Menu Saint-Sylvestre
Mise en bouches
Saint-Jacques sur fondue de poireaux
ou Assiette gersoise
Suprême de chapon, sauce morilles
ou Filet de lotte, fumé de crustacés
Duchesses et fagot de haricots
Rosace aux fruits rouges
ou Saint-Honoré revisité
Apéro surprise
Ambiance par DJ Noname
.
RISCLE 519 Route d’Aquitaine Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 71 40 laurentdelphine8@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the arrival of the new year, the Pont d?Arcole hotel and restaurant invites you to an elegant, festive and convivial New Year?s Eve party. In a warm and welcoming setting, the establishment offers a refined New Year?s Eve menu, designed to please gourmets and lovers of fine dining alike.
The evening begins with a surprise aperitif, before giving way to a delicious dinner combining quality products and meticulous recipes. Throughout the evening, DJ Noname will be on hand to accompany guests into the early hours of the New Year.
Whether you’re coming as a couple, with friends or family, this New Year’s Eve event is the perfect opportunity to share a festive, gourmet moment in a relaxed, joyful atmosphere. A great way to start the new year in Riscle, with a generous meal and a lively evening.
New Year’s Eve menu
Mise en bouches
Scallops on leek fondue
or Assiette gersoise
Capon supreme, morel sauce
or Monkfish fillet, smoked shellfish
Duchesses and faggots of beans
Red fruit rosette
or Saint-Honoré revisited
Surprise aperitif
Ambiance by DJ Noname
L’événement Réveillon du Nouvel An au Pont d’Arcole Riscle a été mis à jour le 2025-12-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65