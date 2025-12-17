Réveillon du Nouvel an au Quai 21 ! Quai 21 Montignac-Lascaux

Réveillon du Nouvel an au Quai 21 !

Quai 21 21 Quai Mérilhou Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

19h Repas sur réservation 58€ (1 verre de bulle offert). 21h soirée avec Tonytone (reggae, ska, rocksteady). Dress code tenue noire avec cravate de fête.

“La soirée Pas si Black Tie”. Une soirée chic et élégante, mais décontractée, sans règles strictes — on se fait beau et on s’amuse.

Dress code (suggestion !) tenue noire + cravate & paillettes (oui, oui… mesdames, cravate aussi ! ). Mais surtout… PAS de cravate noire ! (Dorée, rouge, à pois, à paillettes — amusez-vous !).

DJ Tonytone débarque avec ses vinyles pour nous faire danser sur des vibes reggae, ska & rocksteady.

Dès 21h — entrée gratuite. Bar ouvert à toutes et tous ! Ambiance & good vibes garanties jusqu’au bout de la nuit

Chic, festif et un peu fou… on termine 2025 en beauté !

Repas (58€) sur réservation uniquement (places limitées !) .

English : Réveillon du Nouvel an au Quai 21 !

7pm: Meal on reservation 58? (1 complimentary glass of bubbly). 9pm: party with Tonytone (reggae, ska, rocksteady). Dress code: black outfit with festive tie.

L’événement Réveillon du Nouvel an au Quai 21 ! Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère