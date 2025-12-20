Réveillon du Nouvel An au Ragnarok Le Ragnarok Boé
Réveillon du Nouvel An au Ragnarok
Le Ragnarok 6353 Avenue Docteur Jean Nogues Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Soirée dansante et karaoké. Réservation et information 05 40 87 42 24
English : Réveillon du Nouvel An au Ragnarok
Dance and karaoke. Booking and information: 05 40 87 42 24
