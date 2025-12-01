RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU REX DE TOULOUSE LE REX DE TOULOUSE Toulouse

RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU REX DE TOULOUSE

Tarif : 25.75 – 25.75 – 29.87 EUR

25.75

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31 23:00:00

fin : 2025-12-31 07:00:00

2025-12-31

Plein Phare vous propose de fêter la nouvelle année au Rex de Toulouse !

Pour clôturer l’année comme il se doit et exploser 2025 à grands coups de BPM, le Rex de Toulouse ouvre ses portes à une soirée 100% techno qui va retourner Toulouse jusqu’au lever du soleil. Préparez-vous pour une nuit sans pause, sans compromis, sans limites.

Au programme techno toute la nuit !

BIG LINE-UP

Heartreaver

Isa Tchesnokova

Kichta

Manil b2b Peaksou

Drizer AC

Milio Ruando

Du hard groove qui claque aux lignes bouncy qui font rebondir la foule, jusqu’à une hard techno taillée pour les guerriers du dancefloor le Rex vous a préparé une nuit d’enfer ! 25.75 .

LE REX DE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Plein Phare invites you to celebrate the New Year at the Rex in Toulouse!

