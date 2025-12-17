RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU STUDIO 55 STUDIO 55 Toulouse

RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU STUDIO 55

STUDIO 55 55 Avenue Louis Bréguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Finissez l’année en beauté au Studio 55 ! Un évènement spécial pour le meilleur des réveillons ! 2 spectacles, 2 formules !

Pour célébrer le Nouvel An, Pat Borg, Mélissa Billard et Fred Menuet font deux représentations au Studio 55 ! C’est l’occasion de fêter les 10 ans de scène du trio toulousain iconique, avec ses sketchs, ses chansons et ses imitations incontournables.

Au programme

18h30 Les Toulousains refont les Fêtes

Entre repas de famille interminables, indigestions, cadeaux revendus le lendemain et bonnes résolutions, la période des fêtes prête à rire. Mélissa, Pat et Fred vous proposent de terminer l’année en beauté avec un spectacle événement où les cotillons, les repas en famille et les pulls moches seront à l’honneur. Un cabaret festif où s’enguirlandent rires, chansons et parodies…

21h Toulousain ! Le Best of

Un concentré de 5 spectacles ! Pour fêter leur 10 ans de scène, Mélissa, Pat et Fred vous proposent de vivre ou revivre leurs sketchs cultes, les improvisations mémorables et les chansons qui ont marquées. Tout est là, prêt à vous faire éclater de rire pendant l’été.

La soirée comprend le spectacle et une coupe de champagne.

(pas de restauration, ni de bar après le spectacle) 40 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Bréguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 6 48 31 00 49 cobalt@lafoodconnection.com

English :

End the year in style at Studio 55! A special event for the best New Year’s Eve ever! 2 shows, 2 packages!

